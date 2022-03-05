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З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом

Він відповів, чому бомбив житлові райони з мирним населенням.

З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
Фото: Cуспільне

У мережу виклали ще один допит російського окупанта-льотчика - майора Олександра Красноярцева, літак якого українські воїни збили 5 березня в небі над Черніговом.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у Facebook голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Зокрема, відповідаючи на питання, чому Красноярцев бомбив житлові райони з мирним населенням, він сказав: "Нам сказали, що звідси всіх вивезли". Він також додав, що нібито не підтримує політику, яка проводиться сьогодні в Росії.

Як повідомляли, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили в небі над Черніговом ворожий літак Су-25. Один пілот загинув, а другий - майор Красноярцев - був затриманий.

Також українські військові на Миколаївщині знищили чотири гелікоптери російських окупантів, три з них збив один морський піхотинець. 

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