Резніков застеріг світ від ядерної катастрофи і закликав закрити небо над Україною

Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримав Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора, зазначив міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною. Звернення міністра опублікувала пресслужба міністерства.

За словами міністра, якщо прицільного бомбардування і завдавання ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, пологових будинках і дитячих садочках, щоб закрити небо на Україною, замало, він запропонував згадати катастрофу на ЧАЕС у квітні 1986 року, коли радіоактивна хмара пройшла значною частиною Європи та східною частиною США.

"Сьогодні ж мова йде про Запорізьку АЕС. НАЙБІЛЬШУ в Європі. Наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу. А тепер уявіть, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно поцілить у Запорізьку АЕС, на якій ШІСТЬ енергоблоків.

Наразі майданчик Запорізької АЕС, а також Чорнобильська АЕС перебувають під контролем російських збройних сил. Націлювання на Енергодар з його Запорізькою АЕС не було випадковістю. Це цілеспрямовані дії. Росія здійснила акт ядерного тероризму. Нам дивом пощастило, пожежу ліквідували. Але завтра може так не пощастити", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що в разі вибуху ЗАЕС ядерна катастрофа перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобиль та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі.

"Чи готовий світ до катастрофи, у ШІСТЬ разів потужнішої за ЧАЕС? Чи готові всі ті, хто зараз вагається, чи треба закривати небо над Україною, жертвувати життям і здоров'ям не тільки українських, а й своїх дітей? Це не про війну, яка десь далеко в Україні. Це вже про вашу безпеку. І про ядерну небезпеку для всього світу. Тож оцініть ситуацію. Поставте собі питання: чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС, як вони «випадково не прилітають» у будинки і дитячі садки", - зазначив міністр.

Він назвав непереконливими аргументи відмовитися від впровадження A2/AD, ніби НАТО намагається уникнути ядерної війни. "Росія вже її розпочала. Історичні уроки важкі, і їх треба враховувати", - нагадав міністр оборони України.

"Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримав Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна не почалася б. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, вчора НАТО відхилило прохання України створити безпольотну зону над Україною.