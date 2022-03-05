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"Луганськ - це Україна!": мирні мешканці Білокуракиного вийшли на мітинг проти окупантів

Вони закликали російських окупантів піти з України.

"Луганськ - це Україна!": мирні мешканці Білокуракиного вийшли на мітинг проти окупантів

У місті Білокуракине (Луганська область) мирні мешканці вийшли на мітинг проти російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Натовп мирних мешканців стояв навпроти російських військових. Мітингувальники закликали російських окупантів піти з України.

Лунали гасла "Луганськ - це Україна!", "Додому!", "Вам тут не раді, їдьте додому!".

Нагадаємо, що 5 березня на центральній площі Херсона біля будівлі ОДА розпочався стихійний мітинг проти російських окупантів. Окупанти почали стріляти у повітря, щоб розігнати двотисячний натовп мирних мешканців.

Згодом мирні мітингувальники зуміли прогнати з центру міста техніку окупантів.

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