Тимошенко закликала закрити небо над Україною

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала країни НАТО закрити небо над Україною. Про це вона заявила у своєму зверненні.

"Закрийте небо над Україною! Як молитву, повторюють сьогодні наші діти, коли на них летять ракети та бомби, випущені з Кремля. Вони хочуть жити, а не вмирати. Закрийте небо над Україною! Благають українці разом з мільйонами людей в усьому світі. Бо атаки на наші атомні електростанції несуть ядерну загрозу всій Європі. Закрийте небо над Україною! Якщо ви хочете, щоб вижив світ", - закликала Тимошенко.

За її словами, атака російської армії на Запорізьку атомну електростанцію, танкові удари по атомних реакторах, смерті цивільних людей, біженці, зруйновані школи, лікарні, оселі - достатній аргумент, щоб зробити безпольотну зону над Україною.

"Сьогодні Україна воює за цінності всього людства. Вона воює за кожного з вас. Їй життєво потрібен захист і допомога. Не питайте у мене, чия це війна. Це вже давно війна кожного. У відмові від закриття неба над Україною є дуже уявна межа, яка відділяє турботу про світ від слабодухості. Треба жити по честі, бо сьогодні тим, хто приймає рішення про закриття неба над Україною, – страшно, а завтра вже може просто не бути. Закрийте небо над Україною! Врятуйте Україну і врятуйте Європу!" - резюмувала Тимошенко.