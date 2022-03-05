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Шмигаль закликав МАГАТЕ та ЄС вислати миротворчі групи на всі п'ять атомних станцій України

"Радіація не знає меж".

Шмигаль закликав МАГАТЕ та ЄС вислати миротворчі групи на всі п'ять атомних станцій України
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Голова України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні закликав МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп.

Ці групи мають складатися з представників ЄС, МАГАТЕ, Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), зазначив прем'єр. 

"Радіація не має меж. Можлива зона ураження – весь світ. Укотре закликаю міжнародне співтовариство в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ. Це питання безпеки всього світу!" - закликав Шмигаль.

Як повідомляли раніше, Міжнародне агентство з атомної енергії провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні. 

Також через спричинену обстрілами російської армії пожежу на ЗАЕС МАГАТЕ запустило центр реагування, який працює 24/7.

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