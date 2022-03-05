Шмигаль закликав МАГАТЕ та ЄС вислати миротворчі групи на всі п'ять атомних станцій України

Голова України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні закликав МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп.

Ці групи мають складатися з представників ЄС, МАГАТЕ, Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), зазначив прем'єр.

"Радіація не має меж. Можлива зона ураження – весь світ. Укотре закликаю міжнародне співтовариство в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ. Це питання безпеки всього світу!" - закликав Шмигаль.

Як повідомляли раніше, Міжнародне агентство з атомної енергії провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.

Також через спричинену обстрілами російської армії пожежу на ЗАЕС МАГАТЕ запустило центр реагування, який працює 24/7.