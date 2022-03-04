МАГАТЕ засудило варварські дії Росії в Україні

Агентство закликало РФ негайно припинити всі дії проти і на території ядерних об’єктах України.

Міжнародне агентство з атомної енергії провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Такі дії перешкоджають Агентству повністю та безпечно провадити діяльність з перевірки гарантій на ядерних об'єктах України в межах її міжнародно визнаних кордонів. МАГАТЕ закликає Російську Федерацію негайно припинити всі дії проти і на території ядерних об’єктах України для їхньої безпечної експлуатації", – сказано в повідомленні.

МАГАТЕ продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні.

Як повідомляли, вночі 4 березня окупанти обстріляли ЗАЕС в Енергодарі. Станом на 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано.

Майданчик ЗАЕС в Енергодарі захопили військові сили Російської Федерації. Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що оперативний персонал контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

Радіаційний фон у нормі. Персонал станції не постраждав. Троє українських захисників загинули, двох поранено.

Через спричинену обстрілами російської армії пожежу на ЗАЕС МАГАТЕ запустило центр реагування.