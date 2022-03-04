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МАГАТЕ запустило центр реагування через пожежу на Запорізькій атомній

Через обстріли Росією на ЗАЕС виникла пожежа.

МАГАТЕ запустило центр реагування через пожежу на Запорізькій атомній
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Міжнародне агентство з атомної енергії запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій. Рішення ухвалено через пожежу на Запорізькій атомній електростанції, яку спричинили обстріли російської армії.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні", – сказано в повідомленні організації у Twitter.

Уночі 4 березня окупанти обстріляли ЗАЕС в Енергодарі. Станом на 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не вплинула на основне обладнання, "персонал станції вживає пом’якшувальних заходів".

Зеленський записав відеозвернення про обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і закликав світових лідерів зупинити Росію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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