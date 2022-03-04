​Білий дім закликав Росію припинити бойові дії біля Запорізької АЕС

Президент США Джо Байден обговорив із президентом Володимиром Зеленським обстріл Запорізької атомної електростанції російськими окупантами.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Байден закликав Росію припинити бойові дії в районі ЗАЕС та надати пожежним та аварійно-рятувальним службам доступ до території станції.

Білий дім також повідомив, що президент США продовжує отримувати інформацію про ситуацію, і він обговорив це питання із заступником міністра з ядерної безпеки Міністерства енергетики США та головою Національного управління ядерної безпеки.

Пізніше інформаційне агентство Reuters повідомило, що пожежа сталася за периметром АЕС. Державна служба з надзвичайних ситуацій України також повідомила, що наразі протипожежний стан ЗАЕС знаходиться в межах норми.

Нагадаємо, що пожежа на ЗАЕС спалахнула внаслідок обстрілу з боку російських військових. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав про це у своєму Твіттері. Інформацію про пожежу підтвердив мер Енергодару.

Президент України Володимир Зеленський закликав захід зупинити Росію, щоб не допустити загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.

"Європа зараз має прокинутися: горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз. Російські танки розстрілюють атомні блоки Ці танки оснащені тепловізорами. Тобто, вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувалися. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх, кому знайоме слово “Чорнобиль”, хто знає скільки горя та жертв приніс вибух на атомній станції. То була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, було евакуйовано десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше", - йдеться у заяві президента.

"Європейці, прокиньтеся, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізька атомна станція. Місто Енергодар. Там 6 енергоблоків! У Чорнобилі стався вибух одного", - наголосив Зеленський.

Прем'єр Британії Борис Джонсон пообіцяв Зеленському екстрено скликати Радбез ООН через обстріл Росією ЗАЕС.