Українські біженці зможуть жити та працювати в ЄС до трьох років

Іноземці не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

«Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту. Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому», — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас влада Брюсселя закликала прикордонників по обидва боки кордону Україна-ЄС забезпечити в'їзд до ЄС усіх, незалежно від національності чи етнічної приналежності. Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – тобто іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Після того, як тиждень тому Росія почала жорстоку атаку, майже 875 000 людей вимушені були полишити свої домівки в Україні. Понад половина (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 - до Словаччини, 45 000 - до Румунії та 79 000 - до Молдови, яка не входить до ЄС.

Нагадаємо, ряд країн зробили безкоштовним залізничний проїзд для українців. У більшості достатньо пред’явити український паспорт, щоб скористатися пропозицією.