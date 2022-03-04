Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" був спеціально виведений з ладу та покладений на ґрунт, щоб не дістатись загарбникам, - ЗМІ

Після перемоги відсіки корабля просушать, фрегат знову набуде плавучості, і ремонтні роботи будуть продовжені

Флагман українських Військово-морських сил фрегат "Гетьман Сагайдачний" був спеціально виведений з ладу українськими корабелами та покладений на ґрунт, щоб не дістатись загарбникам. Про це написало сьогодні вночі одеське видання "Думська".

"Російський напад наш флагман зустрів у напіврозібраному стані. На ньому розпочали (але не закінчили) заміну радіоелектроніки, системи управління вогнем, зв'язку, ремонт головної енергетичної установки та інші роботи, - йдеться у повідомленні. - Як встановила наша військово-морська розвідка, "Гетьман Сагайдачний", хоч і не був боєздатним і не був військовою метою, все одно опинився під прицілом ворога".

За інформацією видання, було заплановано спецоперацію російського військово-морського спецназу із захоплення фрегата та буксирів на території заводу з подальшим виведенням українського флагмана у фарватер Дніпро-бузького лиману.

"Далі як пощастить. У кращому разі — вигнати його до Севастополя, виставити на огляд та повідомити, що екіпаж добровільно перейшов на бік ворога. У гіршому — затопити у фарватері та заблокувати миколаївські порти на додачу до азовських", - пише "Думська".

З цієї причини керівництвом було заздалегідь прийняте рішення: у разі нападу заповнити відсіки водою та акуратно укласти корабель на дно, щоб уберегти "Гетьмана Сагайдачного". Це і було зроблено, як пише видання, у перші години агресії.

"Внаслідок проведеної української спецоперації фрегат не отримав жодних пошкоджень і зараз спокійно відпочиває біля причальної стінки суднобудівного заводу. Наздогнати його чи використати проти України у цій війні — гарячій чи інформаційній — тепер уже неможливо".

"Зараз для підйому корабля окупантам довелося б провести тривалі заходи, що за умов бойових дій майже неможливо. А після перемоги відсіки корабля просушать, фрегат знову набуде плавучості, і ремонтні роботи будуть продовжені", - йдеться у повідомленні.

Довідка "Думської":

Флагман українського флоту спустили на воду 30 років тому, 29 березня 1992 року.

2014 року він проходив ремонт на верфі «Україна», 2017-го — на Чорноморському судноремонтному заводі. Проте дрібних поточних ремонтів було недостатньо, і у 2018 році задумали провести капітальний ремонт із глибокою реконструкцією, після якої корабель прослужив би ще як мінімум до 2031 року.

Роботи розпочали у 2018 році, йшли неспішно та затягнулися на роки. На завод флагман вирушив лише минулого року, оскільки грошей виділяли в рази менше за необхідне. Наприклад, на 2022 рік виділили 208 млн грн замість запланованих 436 млн.