​Зеленський спростував фейк про нібито втечу з України: "Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування"

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито втечу з України.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

"Кожні два дні з'являється інформація про те, що я кудись втік з України, з Києва, з Офісу (президента)... Ось, бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак, голова ОП, - ред.) - тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо", - сказав Зеленський.

"Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо", - додав президент.

Нагадаємо, 24 лютого Росія здійснила військове вторгнення в Україну. Наразі триває дев’ята доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Основні зусилля окупанти зосереджують на оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах. Раніше Генштаб ЗСУ також озвучив п'ять змін у тактиці ворога.

Президент України весь час знаходиться у столиці. Він підтримує Українців, а його офіс намагається якнайчастіше публікувати офіційну інформацію про події

Впродовж останнього тижня на Зеленського було скоєно три замахи, про це повідомило британське видання The Times. Для цього замовники відправили на завдання два угруповання - ПВК Вагнера і чеченський спецназ. У виданні зазначають, що скоїти вбивство завадили "антивоєнні елементи у Федеральній службі безпеки Росії".

Російські ЗМІ тим часом повідомили, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін вже тиждень не з'являвся в Кремлі. Росіяни припускають, що він може знаходитися в бункері на Уралі.