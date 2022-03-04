У Бабиному Яру затримали другого коригувальника артилерійського вогню

Охорона Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телевежі. Про це повідомив сьогодні Центр стратегічних комунікацій у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції "Дзеркальне поле" ще одного коригувальника, з маяками для артилерії", - сказано в повідомленні.

Місця ураження розташовані дуже близько – за 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів і представників інших національностей.

"Оскільки розстріли в Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 рік, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати", – зазначає директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко.

Нагадаємо, 1 березня російські загарбники здійснили ракетний обстріл київської телевежі, пошкодивши апаратну та сусідні будівлі. Внаслідок вибуху загинули 5 цивільних людей, трансляція кількох телеканалів переривалася на кілька годин.