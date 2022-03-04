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Шестеро осіб загинули внаслідок обстрілу с. Мархалівка на Київщині, - Нацполіція

З-під завалів вдалося врятувати одну людину. Точну кількість жертв ще встановлюють.

Шестеро осіб загинули внаслідок обстрілу с. Мархалівка на Київщині, - Нацполіція
Фото: Пресслужба поліції Київщини

У результаті авіаудару російських окупантів по селу Мархалівка, що на Київщині, загинули шестеро осіб. Інформація про точну кількість потерпілих ще оновлюється.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"За попередніми даними, два будинки знищено, 9 пошкоджено, загинуло 5 дорослих і дитина, ще двох дорослих і двох дітей госпіталізовано", - повідомили в поліції.

Фото: Пресслужба поліції Київщини

Фото: Пресслужба поліції Київщини

За інформацією ДСНС, пожежу в приватних житлових будинках вдалося ліквідувати. 

Нагадаємо, 3 березня російські окупаційні війська зайняли села на північ від Вишгорода Київської області та тероризують місцеве населення.

Того самого дня в селі Гатне Фастівського району Київської області окупанти обстріляли житловий будинок, померла одна людина.

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