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У боях за Гостомель знищено щонайменше 50 росіян, – Міноборони

Ворога вибивали військовий спецназ і групи місцевого спротиву.

Фото: facebook/Міністерство оборони України

За останні дві доби в боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ). Про це повідомляє Міністерство оборони

«З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3 окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву, – йдеться в повідомленні. – Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву».

Міноборони відзначило, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

Фото: facebook/Міністерство оборони України

Фото: facebook/Міністерство оборони України

Фото: facebook/Міністерство оборони України

Фото: facebook/Міністерство оборони України

Нагадаємо, що Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут розташований аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

Сьогодні стало відомо, що у боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінеєв.

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