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Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва, - ЗСУ

На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва, - ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Триває дев’ята доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Основні зусилля окупанти зосереджують оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Російські війська продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по українським містам та селам -  застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах. В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське  перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують вести оборонні бої, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

У Міноборони також зазначили, що Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.   На Приморському напрямку оперативне угруповання військ прикриває морське узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв. Повітряні Сили ЗСУ відбивають повітряні ударів противника.

Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

"Захисники міста Києві продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів. Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає", -  додали в Міноборони.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони закликали українців чинити народний спротив.  Раніше Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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