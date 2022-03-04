У Міноборони закликали українців до народного спротиву

“Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених".

У Міністерстві оборони України закликали українців чинити народний спротив.

Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником, а тому українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив, зазначили у відомстві.

“Що собою являє тотальний народний спротив: танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність. Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю”, – йдеться у повідомленні.

Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню.

“Навіть прості засоби на кшталт повалених дерев, дозволять спалити та знищити колону і взяти полонених. Перекриваємо тилове постачання – завершимо війну за лічені дні. Тотальне об’єднання – тотальне повстання – тотальна блокада. В хід ідуть усі засоби!”, – кажуть у Міноборони.

У міністерстві додали, що це стосується лише територій, де перебуває ворог.