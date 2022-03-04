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6 країн запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну

Процес перевезень максимально спростили.

6 країн запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну

Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з іноземними партнерами для того, щоб максимально пришвидшити та спростити процес перевезення гуманітарних вантажів у вкрай складний для України період.

“Наразі Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Німеччина та Угорщина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну”, - зазначено у повідомленні відомства.

У Мінінфраструктури повідомили, що йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Так, наприклад, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Для здійснення перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією Німеччини необхідно лише надати номер транспортного засобу.

Угорщина відмінила плату за користування дорогами та реєстрацію подій у електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу до України їх територією. Важливо – на лобовому склі автомобіля має бути розміщено добре видиме оголошення із надписом «Humanitarian Aid for Ukraine» та малюнок хреста червоного кольору, а інформація про транспортний засіб, який буде рухатись територію Угорщини, повинна бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони.

Для перетину кордону з Польщею перевізники мають завчасно заповнити форму за посиланням: https://bit.l/3C8nivk.Також Республіка Польща скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом.

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