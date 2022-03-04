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В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом

Подробиці поки що не відомі.

В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом
Запорізька АЕС – найбільша електростанція Європи
Фото: Ralf1969

Щойно в Енергодарі, де розташована найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція, пролунав дуже сильний вибух, повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Деталі події наразі не відомі.

"Подробиці з'ясовуємо", – зазначили у пресслужбі компанії.

Як повідомляли, вночі 4 березня окупанти обстріляли ЗАЕС в Енергодарі. Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано

Майданчик ЗАЕС в Енергодарі захопили військові сили Російської Федерації. Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

Радіаційний фон у нормі. Персонал станції не постраждав. Троє українських захисників загинули, двох поранено.

Перед тим 1 березня російські війська підійшли до блокпоста Енергодара. Після зустрічі з російськими окупантами міський голова Енергодара написав у своєму Telegram-каналі, що "уже втретє!!! Енергодар стає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх НЕ ПОТРІБНО рятувати... Результати станом на зараз. Уже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним "гостям" не підходити до міста".

Колишній головний інженер ЧАЕС, ексзаступник міністра палива та енергетики України Микола Штейнберг звернувся до світового співтовариства ядерної енергетики. Він наголосив, що час політкоректності минув, і закликав адавити гадину, доки ще не пізно".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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