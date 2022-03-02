Податківці повідомили про призупинення документальних, камеральних і фактичних перевірок

Державна податкова служба України повідомила про призупинення документальних, камеральних і фактичних перевірок.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого про введення воєнного стану в Україні, встановлено простій у роботі Державної податкової служби України та її територіальних органів.

Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

Документальні, фактичні та камеральні перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року та не були розпочаті, переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом.