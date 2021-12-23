Кабмін призначив тимчасового очільника Державної податкової служби

Кабінет міністрів призначив нового заступника голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко в.о. голови служби.

Відповідне розпорядження уряду від 23 грудня №1691-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов'язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної служби Кірієнко Тетяну Павлівну", – зазначено у документі.

Кірієнко була призначена заступником голови Держподаткової служби 9 грудня цього року терміном на п'ять років. До цього з кінця 2020 року вона була членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

При призначенні Кірієнко до Комісії міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначав, що вона має юридичну та економічну освіту, багаторічний досвід роботи у територіальних підрозділах МВС, Державній податковій інспекції, а також Київській міській державній адміністрації, а також пройшла спеціальну підготовку як кандидат на посаду судді. За даними Мін'юсту, у період керівництва Державною фіскальною службою Романом Насіровим Кірієнко була заступником голови Держподаткової інспекції у Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, 25 листопада Кабінет міністрів звільнив заступника голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, який з травня керував нею у статусі в.о. Замість Олейнікова виконання обов’язків голови ДПС поклали на іншого заступника - Михайла Тітарчука.