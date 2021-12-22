ВАКС вдруге заочно арештував колишнього голову правління ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд у середу, 22 грудня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, який проживає в Ізраїлі.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії "Інгосстрах", пов'язаної з ПриватБанком.

Крім того, Дубілета підозрюють у розтраті грошей банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів ПриватБанку, організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану з ПриватБанком компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.

Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає майже 315 млн доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16 грудня 2016 року становило понад 8,2 млрд гривень.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд України прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку, який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум 5,5 млрд доларів.

Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку перед його націоналізацію. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

У березні 2021 року НАБУ оголосило Дубілета в розшук. У відповідь ексбанкір заявив, що є громадянином Ізраїлю, проживає в Ізраїлі та не ховається від слідства.

У червні 2021 року ВАКС заочно арештувала Дубілета, але апеляційна палата через кілька тижнів це рішення скасувала.