Польська прокуратура передала до суду справу проти Славоміра Новака

Окружна прокуратура Варшави передала до суду обвинувальний акт проти Славоміра Новака, який у 2016-2019 роках очолював Укравтодор. Йому інкримінують 17 злочинів, в тому числі керівництво організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

Про це повідомила Polska Agencja Prasova з посиланням на речника прокуратури Олександру Скшиняж.

Обвинувачення пов'язані з періодом роботи Новака в Україні.

Слідство вважає, що Новак отримував неправомірну вигоду в обмін на допомогу в отриманні вигідних контрактів на проведення дорожніх робіт. Йому також інкримінують відмивання отриманих грошей та інших правопорушеннях, серед яких - підбурювання польського лікаря на підписання медичних довідок, якими Новак нібито використовував для виправдання своєї відсутності на роботі в Укравтодорі.

Крім Новака, у справі фігурують 14 людей, в тому числі троє громадян України та один громадянин Туреччини.

Під час слідства прокуратура наклала арешт на майно обвинувачених загальною вартістю понад 4,6 млн злотих (понад 30 млн гривень), третина цієї суми - Новака.

Він перебуває під вартою з липня 2020 року.

З 2011 по 2013 рік Новак обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. До цього очолював виборчий штаб кандидата в президенти Польщі Броніслава Коморовського, був членом Сейму.

Головою Укравтодору він був три роки - з жовтня 2016-го по вересень 2019 року. Своє звільнення пояснив особистими планами, закінченням своєї трирічної каденції та тим, що отримав іншу пропозицію роботи. Новак заявив, що за роки його роботи в корпорації було створено "надійне джерело фінансування у вигляді Дорожнього фонду, проведено децентралізацію доріг".

Нагадаємо, що в Україні паралельно збираються судити власника компанії, який нібито давав хабарі Новаку. Зараз сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого буде вирішено питання про скерування обвинувального акту до суду.