Троє обвинувачених у справі Розенблата-Полякова уникнуть покарання, - прокурор САП

Троє обвинувачених у "бурштиновій" справі Розенблата-Полякова уникнуть кримінального покарання через настання строків давності за статтею "зловживання впливом".

Про це сказав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка кореспонденту LB.ua.

Йдеться про адвоката Віктора Косянчука, колишнього помічника-консультанта нардепа Тетяни Юзькової від Радикальної партії Костянтина Проскурка та компаньйона Розенблата, члена громадської організації “Адвокатський контроль” Романа Руденка.

Ці троє фігурантів обвинувачуються за ч. 2. ст. 369 КПК України “Зловживання впливом”. Їм загрожувало максимальне покарання - від 2 до 5 років в’язниці.

За словами прокурора, їх зловживання впливом полягало у отриманні від "агента Катерини" (спеціальний агент НАБУ Катерина Сивокінь, - LB.ua) хабаря в 11 тисяч доларів, аби здійснити вплив на народних депутатів, щоб ті внесли законопроект про видобуток бурштину. Спецагент НАБУ Сивокінь видавала себе за представника компанії "Фуджейра" (ОАЕ), яка хоче добувати бурштин в Україні. Для успішного ведення бізнесу Сивокінь нібито хотіла пролобіювати зміни до Податкового та Митного кодексів.

Мусіяка проінформував, що строк давності щодо Косянчука, Проскурка та Руденка наступив 22 листопада. Але поки що обвинувачені не дали згоду на закриття справи. "Порушити питання про закриття за строками давності може сторона захисту. Для прийняття рішення про закриття необхідне бажання та згода обвинуваченого. Якщо такої згоди немає, то справа розглядається у встановленому порядку. У разі доведення винуватості, це констатується у вироку. Але потім особа звільняється від покарання", - розповів Валентин Мусіяка.

Утім, закриття справи за строками не означає, що вони обвинувачувались необґрунтовано. Фігуранти не зможуть скористатися правом на відшкодування і добитися визнання цієї справи політично вмотивованою.

Важливо наголосити, що з грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд не може перейти до розгляду по суті “бурштинової справи” через системні відкладення з подачі обвинувачених та їх захисту.

Бурштинова справа базується на одній з найгучніших спецоперацій НАБУ