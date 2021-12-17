НКРЕКП скасувала штраф у майже 1,2 млн гривень для "Нафтогазу"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала штраф у розмірі майже 1,2 млн гривень, який раніше наклала на НАК "Нафтогаз України". Причиною такого рішення став недопуск представників комісії до перевірок.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 17 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Регулятор замінив штрафні санкції на застереження щодо недопущення у подальшому порушення ліцензійних вимог та законодавства. Крім того, НКРЕКП проведе позапланові перевірки Нафтогазу.

НКРЕКП 3 грудня оштрафувала Нафтогаз на майже 1,16 млн грн через недопуск представників регулятора до перевірок компанії. НАК "Нафтогаз України" назвала рішення регулятора оштрафувати компанію "щонайменше дивним".