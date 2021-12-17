Зеленський підписав закон про військових капеланів

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій підписав Закон України "Про Службу військового капеланства".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових", – прокоментував президент підписаний документ.

Нагадаємо, що закон про військових капеланів Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Як повідомила пресслужба парламенту, у законі визначаються принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства, її структура, порядок підпорядкування та загальна чисельність; закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, визначаються їх функціональні обов’язки; запроваджуються квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави.

Документом передбачається створення міжконфесійних рад з питань військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.

Згідно з документом, Служба підпорядковується безпосередньо командуванню військової частини. Її чисельність не може бути меншою ніж 0,2% чисельності відповідного військового формування.

Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Зазначається, що капелани є військовослужбовцями та мають відповідні соціальні гарантії. Вони також відповідають за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу.

Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань.