Касація у Верховному Суді по справі Стерненка та Демчука призначена на 10 лютого

Верховний Суд призначив розгляд касаційної скарги адвокатів активіста Сергія Стерненка на 10 лютого. Мова йде про справу за обвинуваченням у викраденні людини, у якій засуджено і Руслана Демчука.

На сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook зазначено – адвокати вважають, що рішення судів попередніх інстанцій відносно Стерненка і Демчука "прийняті з порушенням норм кримінального процесу, ґрунтуються на неналежних та недопустимих доказах, які ніяким чином не можуть свідчити про їх винуватість".

"У Верховному Суді ми наполягатимемо на закритті кримінального провадження та повному виправданні наших клієнтів", – повідомили в юридичній компанії.

Нагадаємо, що Стерненко в цій справі був виправданий за начебто викрадання у потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону. Точніше – йому схвалили вирок за статтею про викрадення людини, але там закінчився термін давності. Вирок за статтею про носіння вогнепальної зброї скасували, бо пістолет визнали стартовим. Але визнали винним у зберіганні боєприпасу – одного патрону 5.45 мм. Стерненку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.

Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції стосовно вини Стерненка та Демчука за статтею про викрадення людини (ст.146 ККУ), за якою минули строки давності.

Адвокати вважають, що в цій справі не було дотримано принципу верховенства права.

"Відповідно до ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. В цій справі ми можемо бачити застосування норми з точністю до навпаки, про що свідчать попередні рішення суддів", – вважають адвокати.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Щербич заявляв, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

Докладно про апеляційний розгляд вироку Стерненку читайте в матеріалі Lb.ua "Апеляційний суд розглянув справу Щербича, у викраденні і пограбуванні якого звинувачують Стерненка та Демчука. Що (не) відомо?".