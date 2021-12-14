Депутати просять відкрити кримінальне провадження проти Гогілашвілі

Міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ із правоохоронцями на блокпосту під час в'їзду в зону ООС, на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Про це повідомив Дмитро Разумков у Telegram-каналі.

"Ми будемо звертатися до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку - до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила. Також хотілося б більш швидкої реакції МВС, а не очікування, поки тема затихне", - написав він.

Разумков також додав скріншоти його депутатського звернення.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи. Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після цього голова МВС Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення. Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня президент Володимир Зеленський попросив Монастирського та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі. Сьогодні, 13 грудня, його звільнили.

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ після перемоги Зеленського на президентських виборах . Він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником Зеленського.

Раніше Центр журналістських розслідувань з'ясував, що Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерацій, індивідуальний податковий номер і закордонний паспорт.