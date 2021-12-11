Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі

Очільник МВС запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Олександра Гогілашвілі через інцидент на в’їзді у Донецьку область.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

“У зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення від займаної посади Олександра Гогілашвілі”, – йдеться у повідомленні.

Монастирський підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України.

Міністр запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.