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Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі

Очільник МВС запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося.

Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
Фото: сайт МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Олександра Гогілашвілі через інцидент на в’їзді у Донецьку область.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

“У зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення від займаної посади Олександра Гогілашвілі”, – йдеться у повідомленні.

Монастирський підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України.

Міністр запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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