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З початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

 Втрат серед українських вйськових внаслідок дій ворога немає.

З початку доби окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку доби в зоні бойових дій на Сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, в бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 9 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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