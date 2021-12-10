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Окупанти посилили агітацію за вступ до ворожих військ у ОРДЛО, – ГУР Міноборони

Окупаційні військкомати знизили вимоги до кандидатів на "військову службу". 

Окупанти посилили агітацію за вступ до ворожих військ у ОРДЛО, – ГУР Міноборони
Фото: politeka.net

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей військові частини ворожих військ розгорнули посилену агітацію за приєднання до їхніх рядів. Вони поширюють пропагандистські матеріалі і масово розсилають агітаційні СМС-повідомлення.

З 1 грудня окупанти активізували комплектування особовим складом зʼєднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК, повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

Водночас до 25 грудня вони ввели тимчасове зниження вимог до кандидатів на "військову службу" щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями.

"Крім того, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, у тому числі затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин", – зазначили розвідники. 

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони повідомило, що Збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Вони проводять ротацію на передових позиціях та інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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