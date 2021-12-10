У Полтаві активісти біля міської ради влаштували мітинг із вимогою публічного вибачення від міського голови Олександра Мамая за його слова про "братовбивчу війну" на сході України.

Про це повідомляє місцевий сайт "Полтавська хвиля".

Акцію ініціювали ветерани Полтавщини. У своєму зверненні вони закликали всіх небайдужих збиратися під стінами міської ради. Вимога в них одна – відставка Мамая.

На мітингу також присутні депутати міськради. Так, голова фракції "Європейська солідарність" Андрій Карпов заявив, що вони будуть вимагати публічних вибачень і скликання сесії, аби почути публічний звіт Мамая про його висловлювання.

Фото: poltavawave.com.ua

Раніше секретар міськради Карпов публічно заявив, що чекає від Мамая пояснень. Своє невдоволення у соцмережах висловили й інші депутати міськради та громадські активісти.

Ветерани АТО налаштовані більш рішуче. Вони вимагають відставки, вибачення їм не потрібні.

Фото: suspilne.media

Нагадаємо, мер Полтави Мамай на телеканалі "Наш" сказав, що на території України воює Росія і США і що тут йде "братовбивча війна". Фракція "Євросолідарність" заявила, що вимагатиме відставки Мамая.

Мамай вперше був обраний мером Полтави у жовтні 2010 року. Він отримав підтримку 61,64% виборців. У 2018 році депутати ухвалили рішення про розпуск міськвиконкому, а також проголосували за відставку мера. Підставами для такого рішення стали "численні порушення Конституції і законів України, прав і свобод громадян", зокрема, невиконання судових рішень, незаконне передавання прав власності комунальних підприємств, порушення і невиконання прямих обов'язків мера, пов'язаних з розвитком міста. Секретар міськради Олександр Шамота назвав Мамая "сепаратистом №1 у Полтаві".

У 2020 Мамая переобрали мером, він балотувався від партії "За майбутнє".

У середу, 8 грудня, Кабінет міністрів України затвердив два законопроєкти, якими пропонується ввести штрафи за публічне заперечення російської агресії та окупації українських територій.