Окупанти шість разів порушили “тишу”

Упродовж п’ятниці, 10 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

“Станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським розповів йому про деталі переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За словами Байдена, Путін під час відеорозмови запевнив його у тому, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.