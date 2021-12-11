Галантернік під арештом. Поки що заочним
Галантернік під арештом. Поки що заочним
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена з Зеленським
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена з Зеленським
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти шість разів порушили “тишу”

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Окупанти шість разів порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Упродовж п’ятниці, 10 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

“Станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським розповів йому про деталі переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За словами Байдена, Путін під час відеорозмови запевнив його у тому, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також