Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України, - Зеленський

На думку Зеленського, це "невеликий і не кінцевий, але важливий результат".

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським розповів йому про деталі переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За словами Байдена, Путін під час відеорозмови запевнив його у тому, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

Про це голова Української держави заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Меседж, який я отримав від президента Сполучених Штатів, – що Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що це невеликий і не кінцевий, але важливий результат", - сказав Зеленський.

"Про компроміси ми не говорили, говорили про те, що може зʼявитися ще один майданчик перемовин з Російською Федерацією. Тут хірургічний момент, як не втратити нормандський формат. Для нас вкрай важливо не втратити, тому що там є зацікавлений Макрон. Я познайомлюся на саміті з новим канцлером Німеччини, але з Макроном у нас гарні стосунки. Він потужний лідер, який зацікавлений у розвитку і реалізації нормандського формату", - додав президент.

За словами Зеленського, президент Франції Еммануель Макрон позитивно оцінює будь-які формати для врегулювання війни.