На площі Бориса Нємцова у столиці Чехії Празі учасники групи активістів "Капутін" провели акцію біля посольства Російської Федерації. На знак протесту проти дій режиму Володимира Путіна та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022 року в Санкт-Петербурзі активісти закидали будівлю футбольними м’ячами.

Фото: Радіо Свобода

Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники тримали в руках плакати із гаслами "Ліга чемпіонів агресії" і "Ліга чемпіонів несправедливих судів". Також вони розгорнули український прапор.

Подібна акція відбулася сьогодні і біля посольства Китаю, де учасники групи "Капутін" протестували проти місцевого режиму і закидали будівлю тенісними мʼячами.

"Сьогодні ми живемо у світі, де два авторитарні режими хочуть абсолютної влади і намагаються ліквідувати демократію і порушують людські права. Ми хочемо показати, що це не є нормальним і що існують певні правила, так само, як у футболі. 28 травня в Санкт-Петербурзі буде проходити фінал Ліги чемпіонів, але ми вважаємо це абсурдним у часи, коли Росія загрожує Україні і хоче знову на неї напасти. Росія поширює дезінформацію, втручається у вибори і підтримує інші диктаторські режими", – розповів Радіо Свобода засновник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.

Фото: Радіо Свобода

"У футболі всі намагаються грати за певними правилами, але російський режим їх не дотримується", – сказав ще один учасник акції, який мав на шиї шарф уболівальника київського футбольного клубу "Динамо".

За кілька хвилин після початку акцію припинили чеські правоохоронці, адже вона не була узгоджена із поліцією.

З 2014 року активістська група "Капутін" влаштовує у Чехії різні акції протесту проти російського режиму. Серед них була акція "Маріонетка Путіна", присвячена президентові Мілошу Земану, та інші численні акції протесту біля російського посольства.