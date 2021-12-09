Байден провів із Зеленським телефонну розмову

Він почався близько 20:30 за київським часом.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила журналістка CNN Дженіфер Ханслер. Дзвінок станом на 21:50 все ще тривав, заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

За даними Ханслер, дзвінок почався близько 20:30 за київським часом.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у ефірі "Право на владу", що розмова тривала близько 1,5 години, президенти почали з найважливішого – бесіди з Путіним.

"Говорили і про інші питання. Хотів би сказати про основні тези. По-перше, Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде прийнято рішення щодо ескалації навколо українських кордонів", – повідомив Єрмак.

За його словами, Байден запевнив у готовності до безпрецедентних санкцій в разі ескалації.

"По-друге, президент Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу до НАТО – це тільки рішення українського народу і він це питання не готовий був обговорювати, це залежить від України і від членів НАТО. Президент Байден сказав, що завжди будь-які перемовини, рішення, що стосуються України, не можуть бути без України", – зазначив голова президентського офісу.

Він додав, що Байден також підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час.

Зеленський піднімав у розмові питання щодо "Північного потоку-2".

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House — Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Псакі пообіцяла деталі розмови після її закінчення.

Нагадаємо, перед розмовою Путіна та Байдена з українським президентом говорив держескретар США Ентоні Блінкен.

Байден близько двох годин розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня. Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадали Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Росія після перемовин із Байденом вперше за весь час допустила можливість залучення США до нормандських перемовин.

Спочатку планувалося, що в день цих переговорів американський президент поговорить із Зеленським, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори із главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Українська сторона досить стримано реагувала на переговори Байдена з Путіним. Офіційних заяв не було, аж доки голова МЗС Дмитро Кулеба не прокоментував Reuters цей дзвінок, зазначивши, що він "уможливив стримування та деескалацію".

Зеленський висловився щодо цього увечері 8 грудня на брифінгу із хорватським преʼєром. Президент України сказав, що докладно коментуватиме це після розмови із Джо Байденом, але вважає добрим, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави.