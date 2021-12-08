Кулеба прокоментував учорашні перемовини Байдена і Путіна: "Уможливили стримування і деескалацію"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вчорашні відеоперемовини президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна "роблять можливою стримування та ескалацію".

Про це він повідомив у першому коментарі української сторони щодо переговорів для Reuters.

Міністр привітав зусилля Штатів залучити Росію за стіл перемовин. Водночас він додав, що пріорітетом є розробка пакету засобів стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації Москви.

"Сам по собі контакт слугує стримуванням і деескалацією, – повідомив Кулеба. – Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях із повернення РФ за стіл перемовин".

Він також висловив переконання, що "Путін почув декілька чітких і сильних сигналів щодо ескалації Росії на кордоні з Україною і в регіоні". Міністр сподівається, що запланована на завтра розмова Байдена з президентом України Володимиром Зеленським дозволить обговорити наступні кроки стримування Росії та методи оживлення нормандських переговорів.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Після Путіна американський президент поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, з якими вже спілкувався за день до дзвінка президенту РФ.