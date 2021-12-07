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Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами

Раніше йшлося про те, що розмова президентів США та України відбудеться після переговорів Байдена з Путіним.

Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден переніс розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на 9 грудня. При цьому Байден сьогодні знову провів розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії. 

Про це повідомляє Axios з посиланням на брифінг національного радника з питань безпеки США Джейка Саллівана.

Раніше йшлося про те, що розмова президентів США та України відбудеться після переговорів Байдена з Путіним.

"Байден провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії як до, так і після дзвінка, а у четвер поговорить із президентом України Володимиром Зеленським", - наводить видання слова Саллівана.

Американський журналіст та кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер у Twitter повідомив, що в офісі Зеленського розраховували поговорити з Байденом сьогодні.

Раніше сьогодні лідери пʼяти держав висловили свою рішучість поважати суверенітет України та заявили про відданість діям щодо підтримання миру і безпеки в Європі. Білий дім зазначає, що президент США Джо Байден, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель, премʼєр Італії Маріо Драгі, британський премʼєр Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили телефоном усе більш жорстку риторику Росії.

Сьогодні відбулися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких мала підніматися тема України.

Учора з’явилася інформація, що президент Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За даними Independent, розмова лідерів двох країн мала відбутися перед розмовою Байдена з президентом РФ. Однак згодом у Білому домі уточнили, що розмова президентів США та України відбудеться після переговорів Байдена з Путіним.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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