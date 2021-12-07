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Держслужбовці в ОАЕ з 1 січня переходять на 4,5-денний робочий тиждень

Вихідними днями будуть друга половина п'ятниці, субота та неділя.

Держслужбовці в ОАЕ з 1 січня переходять на 4,5-денний робочий тиждень
Фото: sarzamin.ru

Державні установи Об'єднаних Арабських Еміратів з 1 січня перейдуть на "західний" графік роботи та 4,5-денний робочий тиждень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ВВС.

Вихідними днями будуть друга половина п'ятниці, субота та неділя. Це дозволить країні співпадати за робочим часом із західними економічними партнерами.

П'ятниця - священний день в ісламі, тому в більшості держав Перської затоки та арабських країн вихідні припадають на п'ятницю та суботу або на четвер та п'ятницю. ОАЕ стала першою країною Перської затоки, яка перенесла вихідні на суботу та неділю.

Половина п'ятниці, як і раніше, залишиться неробочою. День у державних компаніях закінчуватиметься о 12:00 для того, щоб віруючі могли відслужити полуденні молитви. Згідно з ісламськими звичаями, робота під час п'ятничної полуденної молитви заборонена, але її можна виконувати до і після молитви.

ОАЕ також стане першою країною у світі, яка офіційно ввела національний 4,5-денний робочий тиждень замість п'ятиденного. Новий графік поки що стосується лише державних службовців. 

Нагадаємо, ОАЕ останнім часом зробили кілька кроків для відкриття економіки, включаючи продаж пакетів акцій, контрольованих державою компаній. Минулого року країна також нормалізувала відносини з Ізраїлем, що дало змогу відновити торгівлю обсягом сотні мільйонів доларів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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