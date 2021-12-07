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​США добиватимуться зупинки "Північного потоку-2", якщо Путін вторгнеться в Україну, - Bloomberg

Америка та ЄС обговорюють потенційні важелі впливу на російського президента.

​США добиватимуться зупинки "Північного потоку-2", якщо Путін вторгнеться в Україну, - Bloomberg
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Сполучені Штати Америки домагатимуться від Німеччини погодитися зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент РФ Володимир Путін вторгнеться в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що Адміністрація президента Джо Байдена домагатиметься від нового уряду Німеччини зобов’язань зупинити проєкт за таких обставин.

Газопровід "Північний потік" є одним із заходів, які обговорюють США та європейські союзники як потенційні важелі впливу на російського президента. Оскільки Путін знову збирає війська біля кордону з Україною, США і НАТО хвилюються про можливість вторгнення на початку наступного року. Сам Путін заперечує, що має намір почати відкриту війну з Україною.

Інші можливі варіанти, які обговорюються, включають санкції проти російських банків та експорт товарів з країни. Мета полягає в тому, щоб узгодити всеосяжний пакет, яккий буде болісним з економічної точки зору, щоб слугувати стримуючим фактором.

Нагадаємо, раніше голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі ескалації війни з Україною новий уряд Німеччини повинен згорнути запуск газопроводу "Північний потік-2".

За даними Міністерства оборони України, Росія буде найбільш готовою до нового вторгнення наприкінці січня. Це один зі сценаріїв, однак він не є обовʼязковим. Україна і держави-партнери розробляють жорсткий санкційний механізм, який буде застосовано проти РФ у разі ескалації. 

Днями американська газета Washington Post оприлюднила матеріал про те, що РФ планує наступ на Україну у 2022 році на кілька фронтах з 175 тисячами військовослужбовців. Текст ґрунтується на свідченнях американських розвідників.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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