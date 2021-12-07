Валері Пекрес – республіканка, здатна здолати Макрона?

“На третину Тетчер, на дві третини Меркель ”, – так про себе говорить Валері Пекрес , кандидатка на президентське крісло від французьких консерваторів. Це перша жінка, обрана електоратом “Республіканців” для того, щоб представити партію на президентських виборах у квітні. Французькі правоцентристи перебувають у глибокій кризі з моменту нищівної поразки на попередніх перегонах тодішнього кандидата Франсуа Фійона через скандал з фіктивним працевлаштуванням його дружини. Фіаско партії підтвердили і парламентські вибори, на яких “Республіканці” втратили понад 100 депутатських крісел. Пекрес каже про відродження консерваторів, націлюється на другий тур і називає себе “єдиним кандидатом, здатним здолати Макрона ”.

Фото: EPA/UPG

Менше держслужбовців, більше місць у в’язницях

54-річну Валері Пекрес уже можна назвати ветераном французької політики: впродовж двох десятиліть вона була радницею колишнього французького президента Жака Ширака, кілька років – депутатом, пізніше обіймала міністерські посади за президентства Саркозі в уряді Фійона та майже рік протрималася на посаді речниці уряду. Останні роки працює президентом паризького регіону Іль-де-Франс, у якому проживає 18% населення країни. Парижани оцінили роботу Пекрес, і торік на місцевих її мандат було подовжено на новий термін.

Класична консерваторка – такою бачать Пекрес основні виборці правоцентристів. Вона пропонує скоротити 200 тисяч держслужбовців, відмовитися від 35-годинного робочого тижня, збільшити вік виходу на пенсію, створити додаткові 20 тисяч місць у в’язницях і повернути у французькі школи «республіканські цінності». Політик ще не розкрила всі карти свого бачення зовнішньої політики Франції, однак у 2017 році вона заявляла, що Макрон не має достатньо харизми, щоб протистояти Путіну і Трампу. При цьому сама кандидат зізналась в інтерв’ю, що Путін мало не прийняв її за шпигунку, коли кілька років тому під час зустрічі з Франсуа Фійоном дізнався, що Пекрес говорить російською, яку вивчила ще підлітком.

Фото: EPA/UPG

Пекрес звинувачує Макрона в тому, що він “розтринькав бюджетні гроші” і не зміг дати відсіч радикальному ісламізму. У своїй кампанії французькі “Республіканці” завжди приділяли велику увагу питанням мігрантів і цінностям світської держави. Програма Пекрес не стала винятком: кандидатка вважає, що країна потребує “авторитарного шоку”. Якщо Пекрес стане президентом, вона запропонує парламенту запровадити квоти на імміграцію, ускладнить процедуру “возз’єднання родин” і дозволить подаватися на політичний притулок у Франції винятково через французькі посольства на території країни, звідки походять біженці. “Республіканці” зберігають жорстку позицію щодо гострих для Франції питань, але приділяють особливу увагу тому, щоб не скотитися в “радикальність” крайніх правих сил, притаманну Марін Ле Пен, а тепер вже й Еріку Земмуру.

Францію хилить праворуч

Уперше в історії Франції три важливі політичні сили на президентських виборах будуть представляти жінки: Валері Пекрес від консервативних “Республіканців”, Анн Ідальго (чинна мер Парижа) від соціалістів і Марін Ле Пен – незмінна лідерка крайніх правих з “Національного об'єднання”. Три кандидатки представляють абсолютно різні бачення майбутнього Франції, але усі три мають дещо спільне – шанс вийти у другий тур з чинним президентом Емманюелем Макроном.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Емманюель Макрон вітає Валері Пекрес під час відкриття Музею Дрейфуса в будинку Еміля Золя в Медані, 26 жовтня 2021 р.

Сам же Макрон – єдиний з потенційних кандидатів, хто досі офіційно не заявив про свій намір балотуватися. Президенту вигідно відтягнути цей момент, адже з дати фіксування офіційної кандидатури починається відлік “ефірного часу” політичних сил, який, за законом, у Франції має бути ідентичним до секунди на момент завершення кампанії. Як президент Емманюель Макрон практично не сходить з екранів телевізорів французів: від офіційних нагороджень до заяв про боротьбу з ковідом, у лідера завжди є привід захопити увагу населення.

П’ять років тому створення Макроном нової політичної сили перевернуло французький політичний пейзаж з ніг на голову. Після десятиліть двопартійної системи, коли у президентському кріслі чергувалися праві і ліві (соціалісти і республіканці), створення нової центристської сили “Вперед, Республіко!” мало ефект цунамі і відкинуло традиційні політичні сили на другий план.

Теракти, економічна криза, непопулярні реформи, “жовті жилети”, а тепер і дворічна санітарна криза за 5 років позначились на репутації чинного президента. То чи має рацію Валері Пекрес, коли каже, що час Макрона добіг кінця і Франція лише й чекає на те, що її врятують консерватори? Наразі соцопитування не пророкують Пекрес більше ніж 11% у першому турі, далеко позаду Макрона (24%), Ле Пен (20%) і Земмура (13%), однак кампанія лише починає набирати обертів і перші великі зустрічі з виборцями можуть кардинально змінити тенденції.

Фото: EPA/UPG

Останні місяці конфігурація виходу у другий тур зберігалася однозначна: Макрон проти крайньоправого кандидата – Ле Пен або Земмура. Перемога Пекрес на праймериз «Республіканців» може кардинально змінити картину: її позиції здатні привабити найменш радикальну частину виборців Ле Пен і відкусити шматок найконсервативніших виборців Макрона, а це суттєво збільшує шанси Пекрес на вихід у другий тур.

Якщо перемога над Ле Пен для президента – це вже вивчений шлях на прикладі 2017 року, то дуель з поміркованішою Пекрес – набагато складніший виклик. Наявність великої кількості консервативних і радикальних виборців (з огляду на палітру кандидатів) вказує на те, що Францію суттєво кренить направо. Наступним лідером або лідеркою країни цілком природно може стати представник цих сил. Точно можна сказати одне: кого б не обрали французи своїм президентом, він муситиме зважати на такі настрої французького суспільства.