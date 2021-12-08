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Генсек ООН, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід

Антоніу Гутерреш скасував свою участь у всіх заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Генсек ООН, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш перебуває на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє AFP

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуватиме на ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок він контактував із іншою посадовою особою ООН, у якої було виявлено COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Наразі 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Кілька днів тому генсек ООН зробив третє COVID-щеплення після того, як довго розмірковував над його доцільністю, враховуючи те, що мільйони людей у світі досі не отримали першої дози вакцини.

Нагадаємо, в червні Гутерреша обрали генеральним секретарем ООН на другий термін, який розпочнеться з 1 січня 2022 року. Генсек ООН обирається на п'ять років.

Гутерреш був прем'єр-міністром Португалії та Верховним комісаром ООН у справах біженців. 26 вересня 2016 року був обраний генеральним секретарем ООН. 

Гутерреш активно виступає за доступність вакцин від ковід по всьому світу і проти "вакцинного націоналізму".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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