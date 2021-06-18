Гутерреша переобрали генсеком ООН на другий термін

Другий термін генсека розпочнеться з січня 2022 року.

Фото: Надано пресслужбою представництва України при ООН Антоніу Гетерреш

Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй переобрали Антоніу Гутерреша. Про це повідомляє видання Devdiscourse.

Свій другій термін на цій посаді він розпочне з 1 січня 2022 року. Генсек ООН обирається на п'ять років.

Президент України Володимир Зеленський привітав призначення генсека в Twitter.

"Я вітаю генерального секретаря ООН пана Антоніу Гетерреша з повторним призначенням на другий термін. Ми вітаємо вашу прихильність цінностям та принципам Уставу ООН. Бажаю вас усіляких успіхів у втіленні ваших надважливих обов'язків у керівництві Організацією", - написав Зеленський.

Фото: Надано пресслужбою представництва України при ООН

"Перепризначення Антоніу Гутерреша відбулося на піднесенні - Нью-Йорк і ООН відкриваються після майже півтора року пандемійних обмежень; країни-світові лідери, передусім США, повертаються обличчям до багатосторонньої дипломатії і ООН зокрема. Відновлюються дієві трансатлантичні партнерства. Антоніу Гутерреш має унікальну нагоду вивести Організацію, зокрема її Секретаріат, на якісно новий рівень, якого вимагає нова доба, виклики 21-го століття. Досвід для цього генсекретар має, як і високі моральні якості, потрібна рішучість і наполегливість. Бажаємо успіхів, очікуємо результатів", – прокоментував призначення представник України в ООН Сергій Кислиця.

Вітання також висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вітаю Антоніу Гетерреша з повторним призначенням. Бажаємо йому успіхів у непрості часи. Під час його другого терміну ми очікуємо від ООН бути більш рішучою у захисті Статуту та міжнародного права, насамперед, коли мова йде про відновлення територіальної цілісності України", - зазначив міністр у блозі в Twitter.

Генсек ООН призначається Генеральної Ассамблеєю ООН за рекомендацією Радбезу. Генеральні секретарі можуть перепризначатися необмежену кількість разів, але поки що всі вони мали максимум два терміни.

Гутерреш був прем'єр-міністром Португалії та Верховним комісаром ООН у справах біженців. 26 вересня 2016 року був обраний генеральним секретарем ООН.

Гутерреш активно виступає за доступність вакцин від ковід по всьому світу і проти "вакцинного націоналізму".