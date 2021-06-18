У Києві повне щеплення від ковіду отримали 35 тис. осіб

Загалом у столиці проведено майже 248 тисяч щеплень.

У Києві від коронавірусу щепили вже майже 248 тисяч людей. Із них дві дози вакцини отримали понад 35 тисяч осіб.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Зокрема, у Центрі вакцинації на базі МВЦ щепили майже 17 тисяч людей.

У КМДА нагадали, що Центр вакцинації, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в суботу, 19 червня, до 14:00.

"Через сервіс Helsi.me можна записатися на конкретний день та час вакцинації. Вакцинація тих, в кого підписана декларація, триває 5-7 хвилин", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляли, у Києві скасували вакцинацію громадян у МВЦ у вихідні 19-20 і 26-27 червня у зв'язку із майбутніми святами. Зазначалося, що киянам, які вже раніше записалися в системі і їм було призначено дати, пропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

Нагадаємо, центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять у вихідні дні вакциною CoronaVac.

Пізніше для скорочення черг на вакцинацію записаних у "Дії" киян розділили на дві групи. Отримати щеплення можна за запрошенням по смс та в порядку "живої черги". Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Крім того, медичний портал для пацієнтів Helsi.me запровадив попередній запис на вакцинацію в МВЦ, щоб уникнути черг.

Також Київська мерія вирішила почати масову вакцинацію від коронавірусу у пунктах щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Записатися в них можна буде через сімейних лікарів.