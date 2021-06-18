МОЗ заявило про новий рекорд щеплених від ковіду - майже 82 тис. за добу

За минулу добу, 17 червня, в Україні 81 713 людини щеплено проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили про "новий рекорд щеплених".

Так, за даними МОЗ, одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини.

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад і 964 пункти щеплення.

Станом на 18 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 707 599 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них одну дозу отримали 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень від коронавірусу.

Як повідомляли, київська мерія вирішила почати масову вакцинацію від коронавірусу у пунктах щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Записатися в них можна буде через сімейних лікарів.