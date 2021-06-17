Борошно, яке може рятувати життя

Нестача вітамінів та мікроелементів в організмі - глобальна проблема здоров’я людей по всьому світі. Численні дослідження доводять, що від дефіциту найбільш важливих елементів, таких як залізо, йод, фолієва кислота, вітамін А та ін. особливо страждають діти і жінки репродуктивного віку.

За інформацією МОЗ від 2020 року, в Україні показник смертності серед немовлят становить 7,5 на тисячу народжених. Тоді як в країнах ЄС – 3,4 на 1000 народжених. Одна з причин таких показників – нестача в організмі мам потрібних вітамінів, мікроелементів та мінеральних речовин. Зокрема – фолієвої кислоти, дефіцит якої може призвести до дефектів нервової трубки.

Знизити цю сумну статистику може процедура фортифікації (збагачення) борошна фолієвою кислотою. Ще у 1998 році рішенням Управління продовольства і медикаментів США (FDA) запроваджено обов’язкову фортифікацію борошна фолієвою кислотою. Наступними країнами, які почали збагачувати борошно фолієвою кислотою стали Канада та Чилі. Сьогодні фортифікацію борошна проводять приблизно у 80 країнах світу – це світова практика, що дає успішні результати. Це дає змогу кожній людині отримувати додаткових 100-150 мкг цього вітаміну на добу.

Як стверджують фахівці, такий метод профілактики здатний істотно зменшити кількість дітей, що з'являються на світ із вродженими вадами нервової трубки.

Тому, саме програми зі збагачення пшеничного і кукурудзяного борошна, можуть стати найефективнішими зрушеннями в охороні громадського здоров'я, якщо їх впроваджуватимуть на національному рівні.

До того ж фортифікація борошна матиме й позитивний економічний ефект. З кожної гривні, інвестованої у профілактику системи охорони здоров’я можна зберегти у 20 разів більше коштів. У порівнянні з медичними та немедичними витратами, які потрібно буде використати для опіки над хворою дитиною. Також фортифіковане борошно має позитивний ефект не тільки на жінок репродуктивного віку, а й загалом позитивно впливає на здоров’я всього населення - знижує частоту серцево-судинних патологій, тобто слугує профілактикою інфарктів та інсультів.

Виправити прогалину допоможе законопроект №5657 “Про фортифікацію борошна”, який уже було зареєстровано у Парламенті.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою прийняття проекту Закону є зміцнення та збереження здоров'я населення, пов'язаних з нестачею в організмі людини вітамінів, мінеральних речовин та мікроелементів, поліпшення демографічної ситуації в Україні.

Розроблений законопроект пропонує зобов’язати українських виробників проводити фортифікацію пшеничного борошна вищого та першого сортів фолієвою кислотою.

Прийняття цього законопроекту - на сьогодні це життєво необхідне, адже в Україні до 6% малюків з’являються на світ з вродженими вадами розвитку, а смертність серед новонароджених – одна з найвищих у Європі.

Зволікати немає куди. Діяти потрібно вже сьогодні.

Тож як відбуватимуться зміни?

З 1 січня 2022 року – збагачувати борошно будуть зобов’язані суб’єкти господарювання з потужністю понад 150 тонн зерна на добу.

З 1 липня 2022 року – ті виробники, що виробляють від 50 до 150 тонн зерна на добу.

З 1 січня 2023 року – суб’єкти господарювання з потужністю менше як 50 тонн зерна на добу.

Закликаю народних депутатів звернути увагу на цю ініціативу та підтримати її своїми голосами в парламенті.

Хтось скаже – це додаткове навантаження на бізнес. Інші будуть говорити – такі зміни не на часі. Але зробити вибір все одно доведеться: або ми піклуємось про здоров’я громадян, або шукаємо виправдання.