Проголосована податкова амністія - це пастка для українців, а тому потребує вето

Всі інші громадяни України з 01 вересня 2022 року, за замовчуванням, визнають, що мають у власності не більше 400000 гривень, сукупну площу квартир до 120 метрів та будинків до 240 метрів без недокументів, які підтверджують їх походження.
Вже з вересня 2022 року всіх, не тільки підприємців, можуть запитати про документи для підтвердження походження активів і донараховувати податки в разі їх невідповідності.
Податкова ж система залишається складною та корупційною, стимулює зловживання контролюючих і правоохоронних органів та зменшення конкуренції.
Щоб віз їхав, кінь повинен бути попереду воза - спочатку зміна системи оподаткування, створення умов для прозорої та легкої сплати податків і виходу суспільства з тіні, а потім - можливість разового декларування та взаємна довіра.
Якщо Верховна Рада цього не розуміє, єдиним виходом сьогодні є вето Президента.