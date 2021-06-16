Проголосована податкова амністія - це пастка для українців, а тому потребує вето

Ті, хто вирішить скористатися запропонованими нормами, звільнені тільки від податкової перевірки, але повинні будуть пройти фінансовий моніторинг для обов’язкового внесення коштів на банківський рахунок, документально підтвердити вартість задекларованого майна та довести, що походження активів не кримінальне.

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Всі інші громадяни України з 01 вересня 2022 року, за замовчуванням, визнають, що мають у власності не більше 400000 гривень, сукупну площу квартир до 120 метрів та будинків до 240 метрів без недокументів, які підтверджують їх походження.

Вже з вересня 2022 року всіх, не тільки підприємців, можуть запитати про документи для підтвердження походження активів і донараховувати податки в разі їх невідповідності.

Податкова ж система залишається складною та корупційною, стимулює зловживання контролюючих і правоохоронних органів та зменшення конкуренції.

Щоб віз їхав, кінь повинен бути попереду воза - спочатку зміна системи оподаткування, створення умов для прозорої та легкої сплати податків і виходу суспільства з тіні, а потім - можливість разового декларування та взаємна довіра.

Якщо Верховна Рада цього не розуміє, єдиним виходом сьогодні є вето Президента.