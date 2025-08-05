Україна потребує правоохоронної, а не кримінальної, системи

На жаль, останнім часом забагато випадків, коли для захисту прав одних іменем закону порушуються права інших.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави», - гарантує стаття 3 Конституції України.

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Фото: Макс Требухов Екземпляр Конституції України, що зберігається у ВРУ.

Кримінальні провадження розслідуються роками, відповідно слідчі дії щодо бізнесу, посадових осіб нескінченні.

Правоохоронні органи публічно звітують не про вироки, не про захищені права, не про збережені для держави чи постраждалих суми, а про реєстрацію проваджень й проведені обшуки та затримання.

Правоохоронна система сьогодні сприймається не як захисник, а як рейдер, - через необґрунтовані звинувачення, недоведеність справ у судах, безпричинні звинувачення, які відбуваються повсюдно та безкарно.

Давно знівельовані проведені реформи в поліції, нещодавно відмінені конкурси в прокуратурі - питання не до правоохоронців, а до народних обранців, які проголосували за відміну позитивних змін і не запропонували натомість іншої правозахисної політики.

В січні 2025 року Асоціація міст України, а це 1073 громади з усіх регіонів України, звернулись до Президента України як до Гаранта Конституції щодо захисту права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість та навели приклади тиску на посадовців муніципалітетів при проведенні процесуальних дій правоохоронними органами

«Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської росії», - зазначено в Зверненні.

Представники бізнесу все частіше заявляють про рейдерство через кримінальне переслідування, про що зазначив академік Богдан Данилишин у статті «Як захистити роботодавців та бізнес: особливості кримінального правозастосуванння в Україні».

Український Forbes оприлюднив вражаючі данні, які стримують інвестиції в Україну разом з агресором: у 2023-2025 роках 77% кримінальних справ проти бізнесу не дійшли до суду.

Слідство публічне, без меж і строків – вбиває репутацію, довіру до бізнесу й влади; обшуки, вилучення, затримання, накладення арештів – зупиняють операції, призводять до втрати людей, виробництв і надходжень до бюджетів всіх рівнів, до зменшення обороноздатності всієї країни.

Все частіше переслідують юристів, які захищають від свавілля.

Це ще більше підриває засади правової держави, де адвокати мають спеціальні процедури захисту професійної діяльності саме для забезпечення повсюдного захисту прав.

Бізнес шукає захисту в міжнародному арбітражі.

Україна все частіше стає відповідачем у справах про незаконне втручання в бізнес.

За незаконні дії представників влади платять українські платники податків, ми з Вами.

Органи місцевого самоврядування звертаються до міжнародних інститутів, які супроводжують реформи в Україні на шляху до Європейського Союзу.

Європейські партнери звертають увагу на порушення демократичних принципів, Європейської хартії місцевого самоврядування й імітацію Україною виконання її зобов’язань.

Через відсутність позитивних змін в реалізації прав і розвитку демократії втрачаємо тут і сьогодні, а також можливості на майбутнє, ми з Вами.

Ми з Вами втрачаємо всередині країни - права, захист, кошти, надходження бюджетів, надію…

Тому маємо діяти.

Маємо бути готовими законом обґрунтовувати кожну свою дію, самостійно чи (та) з юристами.

Оприлюднювати всі порушення з боку правоохоронців і взаємну підтримку в захисті прав з дотриманням закону всіма учасниками процесів.

Продовжувати працювати на відновлення довіри між органами державної влади, місцевого самоврядування та суспільства, що розпочалося 31 липня 2025 року з визнання Верховною Радою України необхідності дотримання закону та демократичних принципів.

Обʼєднуватись якнайбільше для допомоги військовим підрозділам заради нашої Перемоги.

Обʼєднуватись для збереження та розвитку всередині України бізнесу, місцевого самоврядування, демократії, спроможності перемогти зовнішнього агресора.