Фестиваль премьер

Таким мне запомнится седьмой фестиваль Одесса классикс .

Фото: facebook/Odessa Classics Алексей Ботвинов и скрипач Даниэль Хоуп

Впервые - масштабный проект барокковой музыки (в рамках украинской программы фестиваля).

Проект Новая опера.

Проект «(не) Бетховен».

Впервые в Украине - премьера диска Дойче Граммофон, где Алексей Ботвинов и Алексей Хоуп записали Шнитке.

Для понимания: Дойче граммофон (они же - «желтый лейб») - самая известная звукозаписывающая компания в мире. Там записываются все звёзды-звёзды.

Ботвинов - первый украинец (во всяком случае, за последние пятьдесят плюс лет), кто с ней сотрудничает. И - бабах!

У больших мировых фестивалей есть такая практика: заказывать современным композиторам концерт специально для своей сцены.

В течении года исполнять произведение имеет право только заказчик, у него же - право приоритетной записи.

По прошествии года, партитура выходит в открытый доступ, но на каждой страничке написано: «создано по заказу Одесса классикс».

Подобное качественно поднимает фестиваль на новый уровень.

Удовольствие дорогое и эксклюзивное. Даже Зальцбург не может позволить себе каждый год.

Но Даниэль Хоуп, Алексей Ботвинов и оркестр из Сан-Франциско "New Century Orchestra" решились.

Фото: facebook/Odessa Classics Алексей Ботвинов и скрипач Даниэль Хоуп

В последний вечер фестиваля в Одесской филармонии прозвучал двойной концерт для скрипки и фортепиано с оркестром от композитора Тан Дуна. Исполнял Цюрихский камерный (на минуточку, да). Ну, и Хоуп с Ботвиновым, разумеется.

Честно: я раньше о Тан Дуне ничего не слышала, поэтому ничего особого не ожидала.

Произведение оказалось не слишком продолжительным и все время, пока оно звучало, сидела, застыв.

Настолько оно меня потрясло.

Каюсь: видео вам не записала. Не смогла отвлечься.

Но. Есть платный видео стрим, за 10$ на официальной страничке New Century Orchestra San Francisco - можете насладиться.

Музыка очень современная, живая и, в то же время, это классика.

Новая классика. Рождающаяся на твоих глазах.

Потрясающая слаженность в работе двух великих Маэстро - понимают друг-друга с полукивка, даже полноценный кивок не требуется.

Цюрихский камерный (возглавляемый Хоупом) - отточенное мастерство, но при этом - пластичность, грация.

Три дня они властвовали в Одессе.

Фото: Денис Скворцов / Odessa Classics Odessa Classics 2020

В первый, как я уже сказала, был Шнитке.

«Танго в сумасшедшем доме» я впервые (снова впервые, да) услышала его тут же в прошлом году.

- Лёша, что это?? Музыка же какая-то совершенно мистическая, - спросила. - Уверен, эта вещь станет очень известной, улыбнулся Ботвинов.

Как всегда, он оказался прав.

Чтоб не разрывать тело произведения нарезкой видео, даю вам прямую ссылку на тот самый альбом Хоупа и Ботвинова для Дойче Граммофон.

Скачайте, обязательно скачайте и послушайте.

Сравнить ни с чем невозможно.

Это великие вещи.

Начните - мой совет - с «Танго» и «Польки».

П.с. Основная фестивальная программа завершилась. Но 24 июня ещё предстоит концерт Евгения Кисина (да, сам Кисин приедет в Одессу!). Билетов, правда, давно нет - полный солд-аут (оно и понятно). Но совесть моя чиста: я вас предупреждала).

А на LB.UA скоро выйдет большое обстоятельное интервью с маэстро Ботвиновым.