Фестиваль премьер

Проект Новая опера.
Проект «(не) Бетховен».
Впервые в Украине - премьера диска Дойче Граммофон, где Алексей Ботвинов и Алексей Хоуп записали Шнитке.
Для понимания: Дойче граммофон (они же - «желтый лейб») - самая известная звукозаписывающая компания в мире. Там записываются все звёзды-звёзды.
Ботвинов - первый украинец (во всяком случае, за последние пятьдесят плюс лет), кто с ней сотрудничает. И - бабах!
У больших мировых фестивалей есть такая практика: заказывать современным композиторам концерт специально для своей сцены.
В течении года исполнять произведение имеет право только заказчик, у него же - право приоритетной записи.
По прошествии года, партитура выходит в открытый доступ, но на каждой страничке написано: «создано по заказу Одесса классикс».
Подобное качественно поднимает фестиваль на новый уровень.
Удовольствие дорогое и эксклюзивное. Даже Зальцбург не может позволить себе каждый год.
Но Даниэль Хоуп, Алексей Ботвинов и оркестр из Сан-Франциско "New Century Orchestra" решились.
В последний вечер фестиваля в Одесской филармонии прозвучал двойной концерт для скрипки и фортепиано с оркестром от композитора Тан Дуна. Исполнял Цюрихский камерный (на минуточку, да). Ну, и Хоуп с Ботвиновым, разумеется.
Честно: я раньше о Тан Дуне ничего не слышала, поэтому ничего особого не ожидала.
Произведение оказалось не слишком продолжительным и все время, пока оно звучало, сидела, застыв.
Настолько оно меня потрясло.
Каюсь: видео вам не записала. Не смогла отвлечься.
Но. Есть платный видео стрим, за 10$ на официальной страничке New Century Orchestra San Francisco - можете насладиться.
Музыка очень современная, живая и, в то же время, это классика.
Новая классика. Рождающаяся на твоих глазах.
Потрясающая слаженность в работе двух великих Маэстро - понимают друг-друга с полукивка, даже полноценный кивок не требуется.
Цюрихский камерный (возглавляемый Хоупом) - отточенное мастерство, но при этом - пластичность, грация.
Три дня они властвовали в Одессе.
«Танго в сумасшедшем доме» я впервые (снова впервые, да) услышала его тут же в прошлом году.
- Лёша, что это?? Музыка же какая-то совершенно мистическая, - спросила. - Уверен, эта вещь станет очень известной, улыбнулся Ботвинов.
Как всегда, он оказался прав.
Чтоб не разрывать тело произведения нарезкой видео, даю вам прямую ссылку на тот самый альбом Хоупа и Ботвинова для Дойче Граммофон.
Скачайте, обязательно скачайте и послушайте.
Сравнить ни с чем невозможно.
Это великие вещи.
Начните - мой совет - с «Танго» и «Польки».
П.с. Основная фестивальная программа завершилась. Но 24 июня ещё предстоит концерт Евгения Кисина (да, сам Кисин приедет в Одессу!). Билетов, правда, давно нет - полный солд-аут (оно и понятно). Но совесть моя чиста: я вас предупреждала).
А на LB.UA скоро выйдет большое обстоятельное интервью с маэстро Ботвиновым.