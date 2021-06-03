Европейский фестиваль - для европейского города

В этом году «Одесса классикс» - знаковое событие не просто в одесской или украинской, но европейской культурной жизни. Наравне с Зальцбургом, Вероной, Брегенцем. Если уж совсем откровенно, программа нынешнего года не просто им не уступает, но откровенно превосходит.

Семь лет тому он начинался как небольшое мероприятие, преимущественно «для своих», и шёл четыре дня. В прошлом году фестиваль пришлось перенести с июня на август, но он состоялся, несмотря ни на что, и длился целых две недели.

Фото: LB.ua Основатель Odessa Classics Алексей Ботвинов и мэр Одессы Геннадий Труханов

Три (!!) симфонических оркестра, звёзды мировой величины (Даниэль Хоуп, Люка Дебарг, Джошуа Белл, Маттиас Гёрне, Евгений Кисин и другие), европейские премьеры (совместной пластинки Хоупа и Ботвинова для Дойче Граммафон).

Я была на всех фестивалях, кроме одного (уважительная причина - неделю, как родила. Будь Эстер пунктуальнее и появись на свет на 38-й неделе, а не на сороковой, в 2019-м, конечно, тоже б приехала) и мне очень радостно наблюдать как с каждым годом фестиваль набирает силу, разрастается, крепнет. Всякий раз что-то новое: добавляются детские конкурсы, устраиваются выставки (на сей раз - фантастические одесские нонконформисты 70-х, которые толком все в одном месте никогда не выставлялись), перед концертами - музыкальные лекции. Задействованы красивейшие локации города: Оперный, Филармония, Потемкинская лестница, Зелёный театр.

В дни «Одесса классикс» здесь собираются все: люди выкупают билеты за полгода, приезжают даже с других континентов. Программа составлена так, что захватывает даже тех, кто ещё вчера думал, что «классическая музыка - это скучно и для старперов». Все это - стопроцентная заслуга великого Маэстро Ботвинова и его прекрасной супруги Лены, а также всей их команды.

Будем откровенны: бОльшая часть звёздных гостей приезжает лично к Леше, в ответ на его приглашение. В этом смысле он делает для промоции Украины и Одессы больше, чем пучек профильных чиновников вместе взятых.

Девиз «Одесса классикс»: «Европейский фестиваль - для европейского города» реализован вполне (радует, что городская власть сейчас активно поддерживает). Разумеется, LB.ua является неизменным информационным партнером фестиваля, а с Лешей и Леной мы дружим - чрезвычайно этой дружбой горжусь и дорожу.

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Открытие было вчера в Оперном. Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко (как хотите, но его дирижёрская манера лично мне напоминает Малера) творил чудеса.

Казалось бы: все слышали увертюру к «Силе судьбы» Верди. Я - раз пятнадцать точно. В разных залах и в разном исполнении. Молчу уже про записи. Но н-и-к-о-г-д-а прежде эта музыка не звучала ТАК. Невозможно словами описать, но сердце внезапно вырывается из груди, бьется, пульсирует, а потом резко обрывается, рухнув вниз. Ты задерживаешь дыхание, боясь вспугнуть. Непередаваемо, просто не с чем сравнить.

Фото: dumskaya.net

Сила и мощь симфонического оркестра подавляет тебя, маленького, и возвышает одновременно. Ты колышешься на этих блаженных волнах и млеешь от счастья. Главное - впитать, каждую секундочку впитать, не забыть. Неудивительно, почему Сиренко - впервые в украинской истории - был номинирован на Grammy.

Во втором отделении на сцену вышел французский музыкальный гений Люка Дебарг. Ему всего тридцать и он стал профессиональным музыкантом уже во взрослом возрасте, хотя музыка присутствовала в его жизни всегда. В Одессе Люка играл Моцарта и было это так, как будто бы перед тобой - в сотне метров за роялем - сидит сам Моцарт.

Кстати. После прекрасной книги Доржа Бату «Моцарт 2.0» я слушаю великого австрийца совершенно по-другому. Помня, что во времена Моцарта музыкальные сочинения записывались по-другому, не так, как сейчас (и соответственно исполнялись); да и инструменты были другие - фортепиано (в нынешнем его виде) ещё не существовало.

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Сегодня вечер провела в Филармонии. Благодаря Национальному симфоническому оркестру и упоминавшемуся уже Владимиру Сиренко совершенно по-новому открыла для себя Сибелиуса. Если честно, я его не особо знаю и планирую теперь навёрстывать. Вернусь в Киев - закажу себе диски и пластинки (дада, я слушаю музыку если не в зале, то с носителей. Айфон - не то пальто).

Второе отделение - прославленный израильский дирижёр Беньямин Юсупов (аааааааа!!!! Аааааааа!!!!! Юсупов, понимаете?!) и скрипачка Мария Солозобова. Исполняли произведение Юсупова «Голоса скрипки», написанное и посвящённое Вадиму Репину.

Фото: LB.ua Мария Салозубова и Беньямин Юсупов

Концерт состоит из шести частей, каждая открывает особые грани скрипичного искусства. Тут и музыка Ренессанса, и ирландские мотивы, и индийская рага, и цыганские лаутары с джазовой пульсацией. Идея: показать насколько разной, своеобразной может быть столь привычная всем скрипка.

О Марии Солозобова ранее, к своему стыду, я ничего не слышала, но на концерте сидела, боясь пошевелиться. Сумасшедшая техника исполнения. Просто сумасшедшая. Воспитанница Захара Брона (на минуточку!), она - скрипач от Бога, конечно. Подобному мастерству невозможно научиться, его можно только чувствовать, исторгать изнутри.

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Завтра будет Open air на Потемкинской лестнице - фишка «Одесса классикс».

Фото: priboi.news

А уже в понедельник в Зелёном театре - музыкально-литературный вечер Михаила Шишкина и Алексея Ботвинова «Рахманинов. Сначала - смерть, потом - жизнь». Шишкин - автор «Письмовника», книги, совершенно перевернувшей мою жизнь (тут - без преувеличений) в 2012 году. Рахманинов - любимейший из любимых композиторов. Дуэт Ботвинова и Шишкина точно станет знаковым событием.

Билеты, по удивительной случайности, на этот вечер еще есть. Так что поторопитесь. Вот вам ссылка - https://ua.odessaclassics.com/mobile/tickets.

Там и увидимся.