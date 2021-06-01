«Зрада» скасовується: на «Велику реставрацію зможуть подаватися всі об‘єкти

Проект «Велика реставрація» нещодавно запустився, а вже маємо перші результати: Національний художній музей в Києві, Костел Капуцинів на Львівщині. Вони починають пожинати перші плоди: приймаючи відвідувачів і використовуючи ширше свій потенціал.

Фото: facebook/VISIT Ukraine Палац Шенборнів- олишня резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Карпати

Програма, яка відновить нашу культурну спадщину, зберігши її на покоління вперед. Про її вагу ми у МКІП наголошували неодноразово, адже історичні пам’ятки України мають жити і процвітати. Роблячи внесок в економіку та приваблюючи туристів, ставши точками атракції. Три роки, на які розрахована програма і вже 109 об’єктів, що увійшли до ПЕРШОГО переліку рейтингу проектів (спеціально виділяю великими літерами) – лише початок. І лише перший етап з запланованого, адже попереду ще десятки пам’яток, що чекають своєї черги.

Тим не менш, деякі ЗМІ та медіа вже почали казати про «зраду». Мовляв, до списку були включені об’єкти не з усіх регіонів України. Роз’яснюю. У окремих регіонах основні об’єкти, які вимагають реставрації – перебувають у комунальній власності‚ тобто утримуються не МКІПом. Всього на розгляд до «Великої реставрації» було подано 102 проекти саме комунальної форми власності з усіх куточків нашої країни.

І ось тут виникла законодавча колізія, яку у МКІП вже змінюють. Адже фінансування об’єктів комунальної форми власності в межах бюджетної програми «Велика Реставрація» не передбачене. З цієї причини й не кожен регіон потрапив до кінцевого переліку: бо в деяких областях знаходяться лише комунальні пам’ятки, що мають законодавчі обмеження для реалізації проекту.

Проте наголошу: попереду ДРУГИЙ (і знову умисно великими) відбір проектів. До цього часу в законодавство мають внести відповідні зміни, щоб в тому числі об’єкти комунальної власності мали змогу претендувати на ремонтно-реставраційні та інші роботи за кошти держави. Станом на сьогодні, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект №5551, який передбачає фінансування об’єктів даної форми власності. Тому й споруди, що знаходяться на балансі у громад матимуть можливість стати частиною «Великої реставрації». Розраховуємо, що вже наступного тижня бюджетний комітет розгляне запропоновані зміни.

Тобто законопроект дозволить в межах бюджетної програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (КПКВК 3801340) спрямувати частину коштів на субвенції місцевим бюджетам на об’єкти комунальної форми власності.

Ми у МКІП переконані, що згодом об’єкти будь-якої форми власності на рівні з об’єктами Міністерства зможуть взяти участь у «Великій Реставрації». З усієї України і вже незабаром.

Не варто вишукувати недоліки програми та її проблеми. Це реально великий та вагомий проект, який здатен об’єднати всю країну. Варто його цінувати, бо він подарує друге дихання регіонам, що дійсно цього потребують і допоможе зберегти наші культурні здобутки. Тому питання включення комунальних об’єктів від Закарпаття до Луганської області, від Чернігова до Одеси вирішиться з внесенням змін до закону. У цьому питанні маємо підтримку Президента, народних депутатів та Уряду.